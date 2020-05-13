DİYARBAKIR 81 yaşındaki koronavirüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
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DİYARBAKIR 81 yaşındaki koronavirüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

81 yaşındaki koronavirüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktıDİYARBAKIR'da, 1 aydır hastanenin yoğun bakımında entübe olan koronavirüs hastası Hasan H. (81), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise alındı.

DİYARBAKIR 81 yaşındaki koronavirüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
13.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:24

81 yaşındaki koronavirüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

DİYARBAKIR'da, 1 aydır hastanenin yoğun bakımında entübe olan koronavirüs hastası Hasan H. (81), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise alındı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle getirilen Hasan H.'nin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisine başlanan Hasan H., bir süre sonra yoğun bakım servisinde entübe hasta oldu. Tedavisi olumlu sonuçlanan Hasan H., bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı.

DİYARBAKIR 81 yaşındaki koronavirüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

Kaynak: DHA

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