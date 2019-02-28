Diyarbakır 800 Yıllık Dini Kitap Ele Geçirildi

800 yıllık dini kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 800 yıllık olduğu öğrenilen ve içinde Hz. İsa ile Hz. Meryem'in tasvirlerinin de bulunduğu kitap geçirildi. Kitabın 800 yıllık olduğu belirtilirken, operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA