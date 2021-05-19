Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimi
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Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimi

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle saldırı girişiminde bulunulduğunu, maket uçağın düşürüldüğünü, herhangi bir zayiatın mevcut olmadığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle saldırı girişiminde bulunulduğunu, maket uçağın düşürüldüğünü, herhangi bir zayiatın mevcut olmadığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle bir saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Söz konusu saldırı maketinin düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığında herhangi bir zayiatın mevcut olmadığı belirtildi.

-İHA-

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimi
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimi
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimi
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimi
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimi - Haberler
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