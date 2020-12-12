Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü

12.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:57
Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü

DİYARBAKIR'da cadde ve sokaklar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

DİYARBAKIR'da cadde ve sokaklar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin değişik noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetim yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ile minibüsler ve otomobiller durdurularak, sürücüler ile yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığı kontrol edildi.Kısıtlamaya uymayanlara ceza uygulandı. Kentte, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi görevlileri emizlik çalışması yaptı.

Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü
Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü
Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü
Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü
Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü
Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü
Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü
Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü
Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

İlgili Haberler

İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü
İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü
İslahiye, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
İslahiye, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
56 saatlik kısıtlama öncesi Diyarbakır caddelerinde yoğunluk
56 saatlik kısıtlama öncesi Diyarbakır caddelerinde yoğunluk
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Neymar Erol Bulut Okan Buruk Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız İlaç Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:56:53. #1.14#
title