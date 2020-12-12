Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü
12.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:57
DİYARBAKIR'da cadde ve sokaklar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.
DİYARBAKIR'da cadde ve sokaklar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.Kentin değişik noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetim yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ile minibüsler ve otomobiller durdurularak, sürücüler ile yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığı kontrol edildi.Kısıtlamaya uymayanlara ceza uygulandı. Kentte, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi görevlileri emizlik çalışması yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK