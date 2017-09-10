Diyarbakır 430 Bin Lira Çalanlar, 100 Saatlik Görüntü İncelenerek Yakalandı

Diyarbakır 430 Bin Lira Çalanlar, 100 Saatlik Görüntü İncelenerek Yakalandı

Diyarbakır 430 Bin Lira Çalanlar, 100 Saatlik Görüntü İncelenerek Yakalandı