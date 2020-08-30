DİYARBAKIR 3 yıldır eve hapsolan obezite hastası Şükran, dışarı çıkmak istiyor
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DİYARBAKIR 3 yıldır eve hapsolan obezite hastası Şükran, dışarı çıkmak istiyor

3 yıldır eve hapsolan obezite hastası Şükran, dışarı çıkmak istiyorDİYARBAKIR'da 20 yaşında obezite hastalığına yakalanan ve kullandığı ilaçların yan etkisiyle şu an 180 kilo olan Şükran Koşan (34), el ve ayaklarındaki şişkinlikler nedeniyle hareket edemez hale gelince eve hapsoldu.

30.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 30.08.2020 09:17

3 yıldır eve hapsolan obezite hastası Şükran, dışarı çıkmak istiyor

DİYARBAKIR'da 20 yaşında obezite hastalığına yakalanan ve kullandığı ilaçların yan etkisiyle şu an 180 kilo olan Şükran Koşan (34), el ve ayaklarındaki şişkinlikler nedeniyle hareket edemez hale gelince eve hapsoldu. 3 yıldır evden çıkamayan ve birçok ihtiyacını annesinin yardımıyla karşılayan Koşan, pencere ve balkondan dışarıya bakarak gününü geçiyor. Yardım çağrısında bulunan Koşan, "Sadece pencereye ve balkona çıkıyorum. Lavaboya kadar gidiyorum. Kilodan dolayı gece ve gündüz ağlıyorum" dedi.

Bağlar ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Şükran Koşan, 20 yaşında obezite hastası oldu. Durumdan etkilenen Koşan, antidepresan ilaçlar kullanmaya başladı. Aldığı ilaçların etkisiyle her geçen gün kilo alan Koşan, son olarak 180 kiloya ulaştı. 3 yıldır ayakları ve ellerindeki şişlikler nedeniyle yürüyemez hale gelen Koşan'ın safra kesesinde de taş oluştu. Kilosundan dolayı oluşan ölüm riski nedeniyle ameliyat olamayan Koşan, 24 saatini evde geçiriyor. Annesinin desteğiyle ihtiyaçlarını karşılayan Koşan, nefes almakta zorluk çektiği için de 3 yıldır oturarak uyuyor. Gününü pencereden ve balkondan dışarıya bakarak geçiren Koşan'ın tek isteği kilolarından kurtulmak ve safra kesesinden ameliyat olmak.

'BANA EL UZATIN, BU AZAPTAN KURTARIN'

3 yıldır dışarıya çıkamadığını anlatan Koşan, yardım çağrısında bulunarak, "Sadece pencereye ve balkona çıkıyorum. Lavaboya kadar gidiyorum. 3 yıldır acı çekiyorum. Kilodan dolayı ne gecem ne gündüzüm var. Gece ve gündüz ağlıyorum. Hatta ayaklarım şişmiş, patlıyor. Ayağımdan sürekli su geliyor. Maddi durumum iyi değil. Maddi durumum olsaydı kendime bakardım, bir çare bulurdum. Ben bir ortama gidemiyorum, arkadaşımın yanına gidemiyorum. Eski sağlığıma kavuşmak istiyorum. Zayıflamak istiyorum. Safra kesesinde 4 taş var. Her taş bayağı büyümüş ve doktorlar kilodan dolayı ameliyat yapamıyor. Ölüm riski olduğu için ben ne yapacağım, bütün büyüklerimizden yardım istiyorum. Dışarıya çıkmaya hasret kaldım. 24 saat bu koltuğun üzerinde yatıyorum, uzanmaya hasretim. Uzandığımda sanki beni boğuyorlar, nefes alamıyorum. Psikolojim bozulmuş artık. Allah rızası için bana yardım edin. Bana el uzatın, bu azaptan kurtarın beni" dedi.

'ZORLA LAVABOYA GÖTÜRÜP GETİRİYORUM'

5 çocuk annesi Remziye Koşan da (56), kızına baktığını ve kendisinin de rahatsızlığı olduğunu ifade ederek, "Yaşıma göre artık kuvvetim yok. Bakamıyorum, zorla lavaboya götürüp, getiriyorum. O da kendi imkanıyla lavabo ihtiyacını gideremiyor. Kızım için yardım istiyorum. Bu kilodan ve safra kesesi hastalığından kurtulsun. El uzatsınlar." diye konuştu.

DİYARBAKIR 3 yıldır eve hapsolan obezite hastası Şükran, dışarı çıkmak istiyor

Kaynak: DHA

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