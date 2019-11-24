24.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:16

- Diyarbakır 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, aday öğretmenler de yemin etti.

Anıt Park'ta Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Öğretmenevi'nde devam etti. Programa Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gönderilen Öğretmenler Günü mesajının okunmasının ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, öğretmenlere yurt dışı tatil müjdesi vererek Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarını öncelikli olarak eğitime tahsis ettiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Tüm öğretmenlerimizin, emekli olan ama gönlü hala eğitimde olan ve halen çalışan, yüreğiyle bu ülkeye, emeğiyle en büyük katkıyı koyan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başöğretmen gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, cumhuriyetimizi kuran, bizlere emanet eden ve kuruluşundan bugüne devletimiz ve milletimiz için bekamız için hayatını feda eden tüm şehitlerimizi ve özellikle bu milletin her bir kişisine ve bu ülkenin her bir köşesine eğitimin ışığını ve aydınlığını taşımak için gittiği okulda, görev yaptığı alanda şehit edilen tüm öğretmen şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı en öncelik olarak eğitime tahsis ediyoruz ve edeceğiz. Önümüzdeki yıl ilk defa belki de Türkiye'de bir örnek olarak çocuklarımızın sınav ve geleceği hazırlanmasında 8 adet ücretsiz deneme sınavını bu yıldan itibaren yaptırıyoruz ve destekliyoruz. Eğitim materyallerinden başlayarak okullarda nitelik anlamında değişime çok büyük bir kaynak ve bütçe inşallah ayırıyoruz ve bu noktada özellikle belirtmek istiyorum, herhalde bunu açıklamak için de böylesi güzel ve anlamlı bir gün yoktur diye düşünüyorum. Bütün bu dönüşümde ve değişim sürecinde en büyük emeği sarf edecek öğretmenlerimizin de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı ve yapacağı bir değerlendirme ile bir ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Şüphesiz ödüllendirmeler çok değişik, gerek performans anlamında başarı belgesi, gerekse maaş ödüllendirmesi ama biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kriterleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce belirlenecek başarılar ile öne çıkan çaba ve çalışmaları ile örnek olacak birinci yarı yıl bitti ama bu seneki anlamda değil önümüzdeki Şubat ayında birinci ilk dönem sonrasında 50 öğretmenimizi ve yaz tatilinde de Haziran ayında da belirlenecek, ikinci dönem belirlenecek 50 öğretmenimizi yurt dışı tatili ile ödüllendiriyoruz inşallah. Öğretmenlerimizin de ödül hak ettiğini, ödülün onlar için de bir destek ve teşvik unsuru olacağına da yürekten inanıyorum. İnanıyorum ki daha nice güzel günlerde ilimiz eğitimimiz adına buluşacağız" dedi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer ise günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün öğretmenin toplumdaki değerini anlatmak, öğretmenler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, öğrenci ve öğretmen ilişkisini güçlendirmek, emekli olanları hatırlamak, kaybedilen eğitimcileri anmak ve yeni öğretmenlere meslek bilincini aşılamak amacıyla toplandığımız güzel bir gün. Bu vesileyle ülkemizin bu yerlere gelmesinde emekleri olan bütün öğretmenleriiz saygıyla yad ediyoruz. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal olmak üzere bizleri bugünlere getiren öğretmenlerimizi şükranla anıyor ebediyete intikal ederek aramızdan ayrılmış olanları Allah'tan rahmet diliyor, siz değerli meslektaşlarıma saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından aday öğretmenler yemin etti. Program, şiir dinletisi ve Güzel Sanatlar Lisesi müzik korosunun seslendirdiği eserlerin ardından son buldu.

Kaynak: İHA