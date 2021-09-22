DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır 2. doz aşılama oranında geride kaldı

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena: "Aşılama ve kurallara uymazsak, yeni bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz"

"Servis sayısı düşürüldü, 1. doz aşıda olduğu gibi 2. doz aşılarımızı da yaptıralım"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena, 2. doz aşılama oranında yüzde 47,3 civarında olduklarını belirterek aşı sırası gelen vatandaşlara, mutlaka aşılarını olmaları konusunda çağrıda bulundu. Başhekim Asena, "Aşılama ve kurallara uymazsak yeni bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Türkiye genelinde 1 ve 2 doz aşılama oranları yüksek seviyeye ulaşırken, bu oran Diyarbakır'da 2. doz aşılama oranında geride kaldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1. doz aşı olma oranlarında Diyarbakır yüzde 68.0 olan sarı kategoride, 2. doz aşılama oranlarında yüzde 47.3 olan kırmızı kategoride bulunuyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak yaklaşık 2 yıldır pandemi hizmeti verdiklerini belirten Başhekim Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena, "Aşılama çalışmalarının başlamasıyla hızlı bir şekilde hastalık ile ilgili hastaneye başvuru ve ağır şikayetlerde başvurularda ciddi bir gerileme gördük. Şuanda geldiğimiz noktada bölgemizde özellikle Diyarbakır'da 1. doz aşılama oranında sarı kategorideyiz bilindiği üzere ama 2. doz aşılama oranında halen yüzde 50'nin altında kırmızı kategorideyiz ve bu durum bizi gerçekten düşündürüyor. Çünkü tek doz aşı tam bağışıklık için yeterli olmamaktadır. Bununla birlikte hastanemizde ağır hasta ve korona virüs test alanlarımızda başvurular gün geçtikçe de azalmaktadır ama 2. doz aşıda istediğimiz seviyeye yüzde 80'lere taşımadığımız sürece bu risk devam edecektir" dedi.

"15 - 20 gün öncesiyle karşılaştırdığımızda hasta sayısında yüzde 60'a yakın bir düşüş var"

Bölgede ve Diyarbakır'da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyma noktasında sorun yaşandığını belirten Başhekim Dr. Öğretim Görevlisi Asena, "Hastanemizde normal klinikte 50, yoğun bakımda servisinde ise 25-30 civarın da hastamız bulunmaktadır. Bu sayıları 15 - 20 gün öncesiyle karşılaştırdığımızda yüzde 60'a yakın bir düşüş var. Tabi buda aşıyla birlikte düşüşler yaşanmaktadır. Hastanemizde yatan hastalarımızın yüzde 80'i hiç aşı olmamış veya aşılarını tamamlamamış kişilerden oluşmaktadır" diye konuştu.

"2. doz aşılarımızı da yaptıralım ve sağlıklı günlere kavuşalım"

Sağlıklı günlere kavuşmak için aşı olunması çağrısında bulunan Başhekim Dr. Öğretim Görevlisi Asena, "Yaklaşık 15 - 20 gün önce hastanemiz tamamen korona virüs hizmeti vermekteydi, şuanda 3 katımızda yüzde 20 civarında hastanemizde korona hizmeti yürütüyoruz diğer bölümleri, ameliyathaneleri ve poliklinikleri de tekrardan vatandaşların hizmetine açtık. Şuanda korona virüs hasta sayısında gerileme mevcuttur ve bunu başvurularda görmekteyiz. Fakat aşılama ve kurallara uymazsak tekrar yeni bir pikle karşı karşıya kalabiliriz. Şuanda geldiğimiz noktayı elden kaçırmamak üzere 1 doz aşıda olduğu gibi 2. doz aşılarımızı da yaptıralım ve sağlıklı günlere kavuşalım" şeklinde konuştu.