Diyarbakır 2. doz aşılama oranında geride kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır 2. doz aşılama oranında geride kaldı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Sağlık

Diyarbakır 2. doz aşılama oranında geride kaldı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena: "Aşılama ve kurallara uymazsak, yeni bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz" "Servis sayısı düşürüldü, 1. doz aşıda olduğu gibi 2.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır 2. doz aşılama oranında geride kaldı

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena: "Aşılama ve kurallara uymazsak, yeni bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz"

"Servis sayısı düşürüldü, 1. doz aşıda olduğu gibi 2. doz aşılarımızı da yaptıralım"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena, 2. doz aşılama oranında yüzde 47,3 civarında olduklarını belirterek aşı sırası gelen vatandaşlara, mutlaka aşılarını olmaları konusunda çağrıda bulundu. Başhekim Asena, "Aşılama ve kurallara uymazsak yeni bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Türkiye genelinde 1 ve 2 doz aşılama oranları yüksek seviyeye ulaşırken, bu oran Diyarbakır'da 2. doz aşılama oranında geride kaldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1. doz aşı olma oranlarında Diyarbakır yüzde 68.0 olan sarı kategoride, 2. doz aşılama oranlarında yüzde 47.3 olan kırmızı kategoride bulunuyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak yaklaşık 2 yıldır pandemi hizmeti verdiklerini belirten Başhekim Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena, "Aşılama çalışmalarının başlamasıyla hızlı bir şekilde hastalık ile ilgili hastaneye başvuru ve ağır şikayetlerde başvurularda ciddi bir gerileme gördük. Şuanda geldiğimiz noktada bölgemizde özellikle Diyarbakır'da 1. doz aşılama oranında sarı kategorideyiz bilindiği üzere ama 2. doz aşılama oranında halen yüzde 50'nin altında kırmızı kategorideyiz ve bu durum bizi gerçekten düşündürüyor. Çünkü tek doz aşı tam bağışıklık için yeterli olmamaktadır. Bununla birlikte hastanemizde ağır hasta ve korona virüs test alanlarımızda başvurular gün geçtikçe de azalmaktadır ama 2. doz aşıda istediğimiz seviyeye yüzde 80'lere taşımadığımız sürece bu risk devam edecektir" dedi.

"15 - 20 gün öncesiyle karşılaştırdığımızda hasta sayısında yüzde 60'a yakın bir düşüş var"

Bölgede ve Diyarbakır'da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyma noktasında sorun yaşandığını belirten Başhekim Dr. Öğretim Görevlisi Asena, "Hastanemizde normal klinikte 50, yoğun bakımda servisinde ise 25-30 civarın da hastamız bulunmaktadır. Bu sayıları 15 - 20 gün öncesiyle karşılaştırdığımızda yüzde 60'a yakın bir düşüş var. Tabi buda aşıyla birlikte düşüşler yaşanmaktadır. Hastanemizde yatan hastalarımızın yüzde 80'i hiç aşı olmamış veya aşılarını tamamlamamış kişilerden oluşmaktadır" diye konuştu.

"2. doz aşılarımızı da yaptıralım ve sağlıklı günlere kavuşalım"

Sağlıklı günlere kavuşmak için aşı olunması çağrısında bulunan Başhekim Dr. Öğretim Görevlisi Asena, "Yaklaşık 15 - 20 gün önce hastanemiz tamamen korona virüs hizmeti vermekteydi, şuanda 3 katımızda yüzde 20 civarında hastanemizde korona hizmeti yürütüyoruz diğer bölümleri, ameliyathaneleri ve poliklinikleri de tekrardan vatandaşların hizmetine açtık. Şuanda korona virüs hasta sayısında gerileme mevcuttur ve bunu başvurularda görmekteyiz. Fakat aşılama ve kurallara uymazsak tekrar yeni bir pikle karşı karşıya kalabiliriz. Şuanda geldiğimiz noktayı elden kaçırmamak üzere 1 doz aşıda olduğu gibi 2. doz aşılarımızı da yaptıralım ve sağlıklı günlere kavuşalım" şeklinde konuştu.

Diyarbakır 2. doz aşılama oranında geride kaldı

Diyarbakır 2. doz aşılama oranında geride kaldı

Diyarbakır 2. doz aşılama oranında geride kaldı

Diyarbakır 2. doz aşılama oranında geride kaldı
İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Son Dakika Haberleri
Zonguldak'ta 'koruyucu etkiyi azaltacak' şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak

Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Müge Anlı Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Muslera Lionel Messi Sergen Yalçın Mario Balotelli Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır 2. doz aşılama oranında geride kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:35:22. #1.17#