Diyarbakır'da Ebru Yaşar Fırtınası

Ebru Yaşar, normalleşme sonrası ilk konserini Sahne Diyarbakır adlı mekanda verdi. Eşi Necat Gülseven ile birlikte katıldığı mekanın açılışı büyük bir coşkuyla kutlandı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, normalleşme sonrası ilk konserini Sahne Diyarbakır adlı mekanda verdi. Eşi Necat Gülseven ile birlikte katıldığı mekanın açılışı büyük bir coşkuyla kutlandı. 1500 kişinin katıltığı ve birçok parçasını sevenleriyle söyleyen Yaşar, büyük ilgiyle karşılaştı. Uzun bir aradan sonra sahneye çıktığını ve birçok şarkının sözlerini unuttuğunu belirten Yaşar, sahne öncesi basın mensupları ile bir araya geldi.

Şarkıcı, " Uzun zaman sonra sahneye çıkıyorum. Bir çok şarkının sözlerini unutmuş olabilirim." diyerek eprsi yaparkan sözlerine şu şekilde devam etti. "Artık kusurlar olacaktır. İlk sahneler uzun zamandır sahnede değiliz, ben bazı şarkılarımın sözlerini unuttum. Sabah çok erken saatlerde geldim, önce gidip aile ve büyüklerimizi ziyaret ettik, inanılmaz dolu dolu geçti. Diyarbakırlılar beni yalnız bırakmazlar, zaten Diyarbakır doğumlu sayılırım annem burada bana hamile kalmış, buralıyız, gelinleri de olduk. Türkiye'nin dört bir yanı bizim memleketimiz, nerede olduğumuz değil birbirimize nasıl baktığımız gönlümüzde birbirimizi nasıl hissettiğimiz önemli. Sessize aldım dünyayı yeni klip çektik albümün 3'üncü klibini çekiyoruz, sahneye çıkmadım ama stüdyoda bol bol şarkılar okudum albüm yaptım, sürekli klip çektim. Çok matrak yaz klibi eğlenceli bu havalarda hiç klibim olmamıştı, o yüzden bana çok tatlı ve değişik geldi, oda sürpriz olsun" dedi.

Kaynak: Snob Magazin