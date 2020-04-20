Diyar yaralı bulundu, sorduğu arkadaşının öldüğü ortaya çıktı
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Kınık, Polis, Güncel

Diyar yaralı bulundu, sorduğu arkadaşının öldüğü ortaya çıktı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekipleri Diyar Tarı'yı (17) yerde yaralı halde buldu.

20.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:58
Diyar yaralı bulundu, sorduğu arkadaşının öldüğü ortaya çıktı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekipleri Diyar Tarı'yı (17) yerde yaralı halde buldu. Tarı'nın yanında bir arkadaşı olduğunu ve kaza yaptıklarını söylemesi üzerine çevrede araştırma yapan polis, 300 metre mesafede Serdar Yörük'ü (20) ölü buldu. Motosiklette Yörük'e yakın bir noktada bulunurken, Tarı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Devriye görevi yapan polis ekipleri, saat 08.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Karadere Köprüsü'nde yerde yaralı bir kişinin yarı baygın halde yattığını gördü. Durumu sağlık ekiplerine bildiren polis, bu kişi ile konuşmaya çalıştı. Polisin çabaları sonucu yaralı kişi, isminin Diyar Tarı olduğunu söyledi. Güçlükle konuşan Tarı, polislere motosikletle kaza yaptıklarını, yanında bir arkadaşının daha olduğu ve kaza yaptıkları yerde kaldığını söyledi. Ardından tamamen bayılan Tarı,  gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

ARKADAŞI ÖLÜ BULUNDUTarı'nın ifadesi üzerine çevrede araştırma yapan polis, 300 metre mesafedeki Bergama- Soma yolunda aynı adı taşıyan Karadere Köprüsü'nün altında kaza yapan 35 ALJ 875 plakalı motosikleti bludu. Motosikletin yanına giden ekipler, 50 metre mesafede de bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, inceleme sonucu cesedin 20 yaşındaki Serdar Yörük'e ait olduğu tespit edildi. YARDIM ÇAĞIRMAYA GİDERKEN BAYILMIŞ

Polis kaza yerinin kendi sorumluluk alanı dışında olması nedeniyle jandarmaya bilgi verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede 2 arkadaşın, Yörük'ün kullandığı motosiklet ile Bergama'dan Soma yönüne giderken kaza yaptığı, ardından yaralı Tarı'nın yardım çağırmak için giderken 300 metre ileride bayıldığı ortaya çıktı. Tedavisi süren Tarı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

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