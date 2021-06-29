Diyanetten "seyahatlerde molaların namaz vakitlerine göre düzenlenmesi" talebine ilişkin açıklama Açıklaması
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Diyanetten "seyahatlerde molaların namaz vakitlerine göre düzenlenmesi" talebine ilişkin açıklama Açıklaması

Diyanetten 'seyahatlerde molaların namaz vakitlerine göre düzenlenmesi' talebine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, şehirler arası otobüslerde molaların namaz vakitlerine göre ayarlanması talebine ilişkin, "Başkanlık olarak ilgili bakanlıklara şehirler arası seyahatlerde molaların saat planlamasını göz önünde bulundurmaları...

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, şehirler arası otobüslerde molaların namaz vakitlerine göre ayarlanması talebine ilişkin, "Başkanlık olarak ilgili bakanlıklara şehirler arası seyahatlerde molaların saat planlamasını göz önünde bulundurmaları ricasında bulunduk." dedi.

Albayrak, AA muhabirine, farz ibadetlerden biri olan namazın Müslümanların 24 saatini şekillendirdiğini söyledi.

Bazı vatandaşların şehirler arası otobüs seyahatlerinde vakit namazlarını rahat namaz kılamadığı yönünde şikayette bulunduğunu aktaran Albayrak şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız farklı platformlarda şehirler arası seyahatlerde namaz kılma taleplerini yazılı ve sözlü olarak dile getiriyorlar. Belli otobüs firmaları, mola zamanlarını namaza göre ayarladıkları için bu çok sorun olmuyor. Tabii bunu Türkiye genelinde uygulama durumları yok. Başkanlık olarak ilgili bakanlıklara şehirler arası seyahatlerde molaların saat planlamasını göz önünde bulundurmaları ricasında bulunduk."

Bünyamin Albayrak, "Öncelikle yazmış olduğumuz yazı bir tavsiye niteliğindedir. Hiçbir bakanlığımıza, kuruluşumuza bir talimat verme yetkimiz yok." diye konuştu.

Seyahatlerdeki molaların namaz vakitlerine göre düzenlenmesi yönünde yoğun talep aldıklarını vurgulayan Albayrak, "Diyelim ki bir mola verilecek. Sabah namazı vaktinin çıktığı ana denk gelmesindense daha uygun zamanda mola verilebilir. Firmaların anlaşmalı oldukları birtakım tesisler var. Molaları oralara denk getirmek istiyorlar, bunu da anlayışla karşılıyoruz. Ancak önceden kısa bir namaz vakti kadar mola verilebilir. Bu bir ibadettir, bir insan hakkıdır." şeklinde konuştu.

Bu konuyu gündeme getirdiklerinden dolayı vatandaşlardan çok sayıda olumlu tepki aldıklarına işaret eden Albayrak, "Bundan sonra nasip olursa bakanlıklarımızı veya ilgili genel müdürlüklerimizi ziyaret edeceğiz. Konuyu sivil bir platformda, tamamıyla bir anlayış içerisinde arz edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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