Diyanetten fidan dikme etkinliği

06.10.2019 10:18

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla başlatılan kampanya kapsamında, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da sabah namazlarının ardından fidan dikimi yapıldı.

Eskişehir'de, Reşadiye Camisi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İl Müftüsü Bekir Gerek, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerek, fidanların toprakla buluşturulduğu etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın fidan dikimiyle daha çok anlam kazandığını söyledi.

Uygulamanın 81 ili kapsadığını belirten Gerek, "Bu uygulamada, Eskişehir Müftülüğü olarak elimizden geleni arkadaşlarımızla yaptık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Balıkesir

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki Arabacıoğlu Camisi bahçesindeki etkinlikte, İl Müftüsü Ramazan Topcan ve vatandaşlar hazır bulundu.

Katılımcılar, caminin ve İl Müftülüğü binasının bahçesine fidan dikti.

Topcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu haftanın amacının, milletin kaybettiği değerleri yeniden ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti.

Fidan dikimiyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerine işaret eden Topcan, "Cemaatimiz açısından da güzel bir çalışma oldu. Yeşil bir dünya olmasını diliyorum." diye konuştu.



Kütahya

Kütahya'da İmamı Azam Camisi'nin çevresinde, sabah namazı sonrası İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, müftülük personeli, din görevlileri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

Hazırlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğadaki her şeye titiz davranılması gerektiğini, bunun da Allah'ın eserine karşı sorumluluğun gereği olduğunu vurguladı.

Çevreyi, doğayı tahrip etmenin, ağaca zarar vermenin, kulun Allah'a karşı sorumluluğunu ihmal etmesi anlamına geldiğine dikkati çeken Hazırlar, şunları kaydetti:

"Bu konuyla alakalı duyarlılık, farkındalık oluşturmak gayesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığımızca başlatılan fidan dikme etkinliğini gerçekleştirdik. Bugün il genelindeki bütün camilerimizde yaklaşık 2 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. İstiyoruz ki camilerimiz fidanlarla, yeşille, ağaçlarla iç içe olsun ve toplum olarak yeşile, doğaya sahip çıkalım."

Hazırlar, kendilerine destek veren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA