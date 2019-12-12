Diyanetten "Evliliğe İlk Adım" seminerleri

12.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:40

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an ve sünnet temelinde ailede hak ve sorumluluklar açısından evliliğin önemine dikkat çekmek için alanında uzman eğitimcilerle verilen "Huzurlu Aile, Güçlü Toplum, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında "Evliliğe İlk Adım" semineri Samsun'da başladı.

İl müftülüğü binalarında verilecek seminerler, 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek ve katılımcılara sertifikaları il müftülüklerince verilecek.

İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, müftülük binasındaki seminerin açılış konuşmasında, günümüzde bireyselleşme, bencilleşmenin neticesinde insanların yalnızlaştığını, bu sorunun çözümünün aile ortamında olması gerektiğini söyledi.

Eğitimle eş seçiminden aile içindeki iletişim modeline ve aile içinde sorun çözme becerilerine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatarak, eğitimin katkı sağlamasını temenni etti.

Aile din ve rehberlik personeli Emine İpekdal ise sosyal çöküntünün yaşandığı bu dönemlerde aileye önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Her hafta iki seminer olmak üzere 4 hafta içinde tamamlanacak eğitimlerin koordinesinin il müftülükleri aile ve dini rehberlik bürolarınca yapılacağını aktaran İpekdal, "Aileyi ne kadar kalkındırırsak daha güçlü ve sağlıklı bir toplum haline geleceğiz. Seminerleri yaparken eş adayları ve yeni evlenmiş ailelere yönelik bir çalışma yürüterek huzurlu aileler inşa etmeyi amaçladık." dedi.

Seminerlerde nikah ve sorumlulukları, ailenin iletişim dili, ailede iffet ve mahremiyet, evlilikle büyüyen aile, çevre bilinci ve tüketim ahlakı gibi konu başlıkları yer alıyor.

Kaynak: AA