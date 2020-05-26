Diyanetten cuma namazı için uyarı afişi Camiler 29 mayıs'ta cuma namazı için ibadete açılıyor.

Camiler 29 mayıs'ta cuma namazı için ibadete açılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da camilerde uyulması gereken kurallara ilişkin bir afiş yayınladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı. Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde 29 Mayıs'ta kılınmaya başlanacak cuma namazı için abdestin ev ve iş yerinde alınması, maske takılması, seccade getirilmesi, sosyal mesafenin ihmal edilmemesi istendi. Hastalık belirtisi taşıyanlara, camiye gelmek yerine namazı evde kılmaları tavsiye edildi.

Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA