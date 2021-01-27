Diyanetten "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığı" iddiasına yalanlama Açıklaması
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Diyanetten "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığı" iddiasına yalanlama Açıklaması

27.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:34
Diyanetten

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde hazırlandığı" iddiasını yalanlayarak, hakkında yasal yollara başvurulacağını bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde hazırlandığı" iddiasını yalanlayarak, hakkında yasal yollara başvurulacağını bildirildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şimşek'in cuma hutbelerine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Her cuma camilerde irat edilen hutbelerin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar tarafından hazırlandığı kaydedilen açıklamada, "Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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