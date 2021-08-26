Diyanetten, "bazı deniz ürünlerinin haram olduğu" yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyanetten, "bazı deniz ürünlerinin haram olduğu" yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Diyanetten, 'bazı deniz ürünlerinin haram olduğu' yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Din İşleri Yüksek Kurulundan "bazı deniz ürünlerinin haram olduğu" yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin, "Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Din İşleri Yüksek Kurulundan "bazı deniz ürünlerinin haram olduğu" yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin, "Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir." açıklaması yapıldı.

Diyanetten yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun deniz ürünleriyle ilgili görüşünün bazı sosyal medya kullanıcıları ve medya organlarınca çarpıtılarak yeni bir görüş gibi gündeme getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kurulumuz, geçmiş yıllarda vatandaşlarımız tarafından bazı deniz ürünleriyle ilgili sorulan bir soruya mezheplerin görüşlerini dikkate alarak klasik fıkıh kitaplarında da yer alan bilgileri aktararak bir cevap vermiştir. Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Ümit Özdağ'ın iş yerini paylaşıp hedef gösterdiği Afgan, dükkanının ismini değiştirdi
Ümit Özdağ'ın iş yerini paylaşıp hedef gösterdiği Afgan, dükkanının ismini değiştirdi
Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı
Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cimilli İbo Deniz Akkaya Aleyna Tilki
Spor Marcao Muslera Gervinho Erol Bulut Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Diyanetten, "bazı deniz ürünlerinin haram olduğu" yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 17:46:59. #1.16#

title