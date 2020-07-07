Diyanetten 2020 yılı hac erteleme ve ücret iadelerine ilişkin açıklama Açıklaması
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Diyanetten 2020 yılı hac erteleme ve ücret iadelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 haccı için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabileceğini belirterek, "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamı iade edilecek ve bu kişiler kazanılmış kura...

Diyanetten 2020 yılı hac erteleme ve ücret iadelerine ilişkin açıklama Açıklaması
07.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:28

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 haccı için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabileceğini belirterek, "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamı iade edilecek ve bu kişiler kazanılmış kura katsayılarıyla gelecek yıllarda kuraya dahil edilecek." açıklamasında bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğu hatırlatıldı.

Kararın ardından bu yıl hac ibadetini yapmak için kayıt yaptıranların durumunun Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca görüşülüp karara bağlandığı bildirilen açıklamada, buna göre 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip Diyanet İşleri Başkanlığı veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı acenteler tarafından alınan kayıtların 2021 yılına devredildiği belirtildi.

2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktarın iade edileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, hac erteleme ve ücret iade işlemlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"2020'de kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021'e haccı erteleme veya 2021'de hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir. 2021'e haccını ertelemek isteyenler, Suudi Arabistan'da yapılan muhtelif ön ödemeler, hacı adaylarına verilen ve verilecek eser ve malzeme temini, eğitim ve bilgilendirme, sağlık ve benzeri faaliyet ve hizmetler gereği yapılan hazırlıklara ilişkin harcamaların karşılığı olarak 2021 yılı hac organizasyonu için belirlenecek ücretlerden mahsup edilmek üzere kişi başı 1000'er Suudi Arabistan riyali (SAR) hacı adayının kayıt yaptırdığı organizasyona (Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler) ait hesaplarda bloke edilecek."

"Ücret iadeleri 13 Temmuz'dan itibaren yapılacak"

2021'de hacca gitme hakkından vazgeçenlere ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edileceği ve bu kişilerin kazanmış olduğu kura katsayılarının gelecek yıllardaki kuraya dahil edileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ücret iadeleri, yapılan tercih sonunda alınacak 'Hac Ücret İade Belgesi' ve T.C. kimlik numarası ibraz edilmek kaydıyla 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat bankaları aracılığıyla yapılacaktır. Kayıt ve ücret iade belge işlemleri, il ve ilçe müftülüklerinden, 'www.hac.gov.tr' adresindeki e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya hacı adayının istemesi halinde kayıtlı olduğu acente üzerinden yapılacak.

2021 yılı haccını ertelemek veya vazgeçmek isteyen hacı adayları müftülük veya acenteden aldıkları dilekçe örneklerini uygun şekilde doldurarak imzalayacaklar, grup halinde ertelemek isteyenler veya vazgeçenler olması halinde ise bütün grup üyelerinin imzaları alınarak müftülüklerde veya acentelerde muhafaza edilecek.?"

Kaynak: AA

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