Diyanette yeni görevlendirmeler

22.08.2019 14:36

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Remzi Bircan ile Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Fatih Mehmet Karaca, düzenlenen törenle yeni görevlerine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bircan ve Karaca'nın göreve başlamaları münasebetiyle Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karaca'ya yeni görevinin hayırlı olsun dileğinde bulunarak "Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, en önemli görevlerden birisidir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetlerinin daha nitelikli hale gelmesini sağlamak, teftiş ve rehberliğin, denetimin nitelikli, sağlıklı olması ile doğru orantılıdır." dedi.

Erbaş, Bircan'a da hayırlı olsun dileklerini ileterek hac ve umre hizmetlerinin 40 yıllık bir geçmişi olduğunun altını çizdi. Söz konusu hizmetlerin her gün daha nitelikli hale geldiğini ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Remzi Bey'in Hac ve Umre Hizmetlerinde 10 yıla yakın bir geçmişi var. Hac Daire Başkanlığı yaptı, daha önce Mekke'de ve Medine'de ekip başkanlığı gibi pek çok görevlerde bulundu. İnşallah bu birikimini Genel Müdür olarak bundan sonraki süreçte teşkilatımıza ve milletimize hizmet etme noktasında yansıtmaya çalışacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA