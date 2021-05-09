Diyanet Vakfı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
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Diyanet Vakfı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Diyanet Vakfı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Diyanet Vakfı Beypazarı Şubesi tarafından yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

Diyanet Vakfı Beypazarı Şubesi tarafından yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

Diyanet Vakfı Beypazarı Şubesinden yapılan açıklamaya göre, vakıf ve din görevlileri tarafından sürdürülen çalışmalarla ekiplerin, fitre ve zekat bağışlarından toplanan yardımlar ile Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nin Müftülüğe gönderdiği alışveriş kartlarının ilçe genelinde belirlenen kişilere dağıtıldığı belirtildi.

Alışveriş kartlarının ilçe genelinde toplamda 120 aileye ulaştırılmaya çalışıldığı ve Ramazan Bayramı'ndan önce dağıtımların tamamlanacağı aktarıldı.

Dağıtımı yapılan alışveriş kartları ile birlikte toplamda 120 aileye 50 bin TL'nin üzerinde nakit para desteği sağlanmış olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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