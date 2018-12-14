Diyanet Vakfı İyiliği 5'inci Kez Ödüllendirecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 2019 yılında 5'incisi düzenlenecek "Uluslararası İyilik Ödülleri" programı için başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından iyiliğe katkıda bulunanların hikayeleri kabul edilmeye başlandı.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında 2019 yılında düzenlenecek ödül programı için yaşanmış iyilik hikayeleri, 31 Aralık'a kadar iyilikodulleri@tdv.org mail adresine gönderilebilecek. Jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun görülen iyilik öncülerine 2019 yılı Mart ayı içerisinde yapılacak törende ödülleri verilecek.

"İyilik insanlığın gündemine yeniden gelmeli"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, vakıf olarak iyilik için yaşamayı varoluş sebebi gördüklerini ve bu doğrultuda insanları iyiliğe davet etmek için Uluslararası İyilik Ödülleri programını düzenlediklerini belirtti.

Türkiye ve dünyanın ücra köşelerinde adı ve hikayesi hiç duyulmayan iyilikleri kamuoyu ile paylaştıklarını aktaran Polat, şunları kaydetti:

"İyilikle alakalı farkındalık oluşturup iyiliğin uluslararası alanda yayılmasını amaçlıyoruz. Kötülüğün hakim olmaya başladığı bir dünyada iyiliği insanlığın gündemine yeniden hakim kılmak için bu programı düzenliyoruz. Elbette iyiliğin büyüğü, küçüğü olmaz, her iyilik değerlidir. Burada asıl amacımız ülkemize ve yaşadığımız dünyamıza bir mesaj vermek, ufak bir iyiliğin nasıl milyonlarca kişinin umuduna dönüştüğünü anlatabilmek. 2015 yılında ilkini düzenlediğimiz programdan bu yana pek çok iyiliğin hikayesini toplumumuza, yaşadığımız dünyaya aktarmaya çalıştık. 2018 yılı içerisinde de Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yaptığımız kuruluşlar, vatandaşlarımızın önerileri, basından ve sosyal medyadan tespit ettiğimiz başta Türkiye olmak üzere Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Balkanlara, Amerika'dan Uzakdoğu'ya kadar pek çok noktada yaşanmış binlerce hikayenin arasından ön plana çıkan 8 hikayeye ve bu hikayenin kahramanlarına iyilik ödülü verdik."

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri hakkında detaylı bilgi ve örnek iyilik hikayelerine www.uluslararasiiyilikodulleri.com adresinden ulaşılabilir.