Diyanet Vakfı Bingöl'de 26 bin kişiye kurban eti ulaştırdı

16.08.2019 16:05

Türkiye Diyanet Vakfı, Bingöl'de 26 bin ihtiyaç sahibine kurban etti ulaştırdı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile 27 yıldır devam eden kurban organizasyonunda bu yıl Türkiye genelinde hayırsever vatandaşlardan 453 bin 560 hisse kurban vekaleti alındığı belirtildi.

Titizlikle paketlenerek dağıtıma hazır hale getirilen kurban etlerinin, dünyanın dört bir yanındaki mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi 18 milyon 822 bin 740 kişiye ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

" Bingöl'deki hayırsever vatandaşlarımız tarafından toplam 581 hisse vekaletle kurban bağışı yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfınca Bingöl'e gönderilen kurban vekaletleri, Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl Şubesi ve Bingöl İl Müftülüğü görevli personelleri tarafından İslami kaidelere uygun olarak kesimleri yaptırılarak ambalajlanıp ilimiz genelinde önceden tespit edilen 26 bin kişiye ulaştırıldı."

Kaynak: AA