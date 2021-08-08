Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra...

Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra güncellenebileceğini duyurdu.