Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra...
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Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra...

Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra...
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra güncellenebileceğini duyurdu.

Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra güncellenebileceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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