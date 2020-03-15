Diyanet: Umre dönüşünde yolcularımız kontrolden geçirildi
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Umre, Güncel

Diyanet: Umre dönüşünde yolcularımız kontrolden geçirildi

DİYANET İşleri Başkanlığı, "Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir" açıklamasında bulundu.

15.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:38
Diyanet: Umre dönüşünde yolcularımız kontrolden geçirildi

DİYANET İşleri Başkanlığı, "Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüsün Türkiye'de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla Başkanlık tarafından tedbirler alındığı hatırlatıldı. Bu tedbirler çerçevesinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a giden, gitmek isteyen ve dönen vatandaşlar için süreç içerisinde çalışmalar yapıldığı kaydedildi. 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibariyle Türkiye'den umre çıkışlarının durdurulduğu, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmediği belirtilerek, "Mezkür tarihten önce umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapılmış, talepte bulunanların dönüş tarihleri öne çekilmiştir. 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan'da bulunan ve dönüşü daha ileriki tarihlerde planlanan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmeyerek dönüşleri erkene alınmıştır" denildi.

14 GÜN UYARISI YAPILDIAçıklamada, süreç içerisinde umrede bulunan vatandaşlara, Sağlık Bakanlığı'nca ön görülen korunma tedbirlerine yönelik doktorlar ve görevliler tarafından bilgilendirme yapıldığı, broşür ve afişler hazırlanarak dağıtıldığı belirterek, şu ifadelere yer verildi:

"Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından dün geceden itibaren umreden dönen tüm yolcular, tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmeye başlanmıştır. Şüpheli bulunanlar ise hastaneye kaldırılarak testleri yapılmaktadır. Başkanlığımız sürecin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını yürütmektedir."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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Manşet

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