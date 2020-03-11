Diyanet uluslararası toplantıları erteledi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Diyanet uluslararası toplantıları erteledi

Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İyilik Ödülleri törenini ve 2-5 Nisan tarihleri anasında gerçekleştirilecek 10. Avrasya İslam Şurası'nı korona virüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.

11.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:41
Diyanet uluslararası toplantıları erteledi

Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İyilik Ödülleri törenini ve 2-5 Nisan tarihleri anasında gerçekleştirilecek 10. Avrasya İslam Şurası'nı korona virüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüsü önlemleri dolayısıyla uluslararası toplantıları ileri bir tarihe erteledi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İyilik Ödülleri töreni ve 2-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 10. Avrasya İslam Şurası ileri bir tarihe ertelendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen Avrupa'nın ilk çevre dostu Cambridge Camii'nin yapımına öncülük eden Yusuf İslam, Arapça dersler veren ve uyuşturucuya karşı mücadele yürüten ABD'li Siraj Wahhaj'ın da aralarında bulunduğu 7 isme ödül verileceğini duyurmuştu.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İHA

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