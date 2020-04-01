Diyanet'ten yardım kampanyaları Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin faaliyetleri Paylaşılan videodan detaylar ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, ülke genelinde din görevlileri ile birlikte Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına destek verirken, Diyanet İşleri...

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin faaliyetleri

Paylaşılan videodan detaylar ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, ülke genelinde din görevlileri ile birlikte Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına destek verirken, Diyanet İşleri Başkanlığı "Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş", Türkiye Diyanet Vakfı, "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin; Zekatlarımız Türkiye İçin" yardım kampanyalarını başlatarak koronavirüsün neden olduğu yaraları sarmaya çalışıyor.

Kaynak: AA