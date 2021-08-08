Diyanet'ten umre ziyaretlerine ilişkin açıklama
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Diyanet'ten umre ziyaretlerine ilişkin açıklama

Diyanet'ten umre ziyaretlerine ilişkin açıklama
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini bildirmesi üzerine yaptığı açıklamada, şu an için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyeceğini ancak bu listenin ilerleyen günlerde...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini bildirmesi üzerine yaptığı açıklamada, şu an için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyeceğini ancak bu listenin ilerleyen günlerde güncellenebileceğini açıkladı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın yarından itibaren umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini duyurmasının ardından aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

Duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin Suudi Arabistan'da onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmalarının ön koşul olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği kaydedilmiştir.

Bununla beraber hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır.

Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan'ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda vatandaşlarımızla paylaşılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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