Diyanet'ten umre açıklaması: Suudi Arabistan'da bulunanların dönüş tarihleri öne çekildi
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Dünya

Diyanet'ten umre açıklaması: Suudi Arabistan'da bulunanların dönüş tarihleri öne çekildi

Diyanet'ten umre açıklaması: 27 Şubat itibariyle umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir

15.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:03
Diyanet'ten umre açıklaması: Suudi Arabistan'da bulunanların dönüş tarihleri öne çekildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen bir Türk vatandaşında koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, "27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. 20-30 günlük turlarla S.Arabistan'da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır." açıklamasını yaptı.


Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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