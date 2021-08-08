Diyanet'ten 'umre' açıklaması
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Diyanet'ten 'umre' açıklaması

Diyanet'ten 'umre' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYANET İşleri Başkanlığı, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra güncellenebileceğini duyurdu.

DİYANET İşleri Başkanlığı, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra güncellenebileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Suudi Arabistan'ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini bildirmesi üzerine yazılı açıklamada bulundu. Suudi Arabistan tarafından yapılan duyuruda, umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin Suudi Arabistan'da onaylı Covid-19 aşılarını yaptırmalarının ön koşul olduğu belirtildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi."Ayrıca yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği kaydedilmiştir. Bununla beraber hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır. Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan'ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir. Konuyla ilgili  yeni gelişmeler olduğunda vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Diyanet'ten umre ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması
Diyanet'ten umre ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması
Suudi Arabistan, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek
Suudi Arabistan, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek
Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra...
Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra...
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