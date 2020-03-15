Diyanet'ten umre açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapasamında 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla Türkiye'den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini bildirdi.
15.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:48
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapasamında 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla Türkiye'den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com