Diyanet'ten 'normal saf düzeni' genelgesi

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca müftülüklere gönderilen genelgede, salgın tedbirleri kapsamında mesafeli kılınan farz namazlarının, temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla normal saf düzeninde eda edilebileceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere genelge gönderildi. Genelgede, Covid-19 salgını kapsamında vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde gerekli tedbirlerin alındığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır. Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür. Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda gereğini rica ederim" denildi.

#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek? — Haberler (@Haberler) November 12, 2021

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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