Diyanet'ten, 'Kılıçdaroğlu Hutbesi'ne Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İzmir'de bir camideki cuma vaazında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kestanepazarı Camii'nde cuma vaazı sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirildiğine ilişkin haberler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün bazı internet haber sitelerinde yer alan Konak ilçesi Kestanepazarı Camii'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cuma vaazında eleştirildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde adı geçen Konak ilçesi Kestanepazarı Camii'nde 23 Şubat 2018 cuma günü vaazda 'Büyük Emanet, İnsani Sorumluluk' konusu, hutbede ise Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 'Bağımlılık Bir Tuzaktır' konusu işlenmiş olup Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi vaaz ve hutbede hiçbir şekilde konu edilmemiştir" denildi. - İZMİR