Diyanet'ten 'İranlı uzmanlar Türkiye'de ders verecek' iddialarına cevap

31.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:05

Diyanet İşleri Başkanlığı, İranlı uzmanların ilahiyat fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri yönünde çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.



Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, İranlı uzmanların İlahiyat Fakültelerinde fıkıh dersi vereceklerine yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle