Diyanet'ten hac ve umre açıklaması
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Diyanet'ten hac ve umre açıklaması

09.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:25
Diyanet'ten hac ve umre açıklaması

DİYANET İşleri Başkanlığı, 2020 hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de devam ettiğini bildirdi.

DİYANET İşleri Başkanlığı, 2020 hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de devam ettiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili  gelen yoğun sorular üzerine yazılı açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi. 2020 hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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