Diyanet'ten 'Fetih' kampanyası: Tüm camilerde operasyon için Fetih suresi okunacak

09.10.2019 19:21

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Barış Pınarı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için, yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği bildirildi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle