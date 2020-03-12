Diyanet'ten cuma namazı açıklaması yok, hutbe: 'Tedbir Mümi'nden takdir Allah'tandır Diyanet'ten cuma namazıyla ilgili açıklama yok, hutbe başlığı: 'Tedbir Mümi'nden takdir Allah'tandır

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından okulların kapatılması ve maçların seyircisiz izlenmesi gibi bir dizi önlem alındı. Ancak cuma namazıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Covid-19'un yayılmasının engellenmesi için bazı ülkeler cuma namazını iptal ederken, bazı yerlerde kısa ayetlerle namazın 10 dakikada bitirilmesi için uyarı yayımlandı. Euronews.com'da Görüntüle