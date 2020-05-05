Diyanet'ten çocuklar için "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"
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Diyanet'ten çocuklar için "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"

Diyanet'ten çocuklar için 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'
05.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:09

Diyanet'ten çocuklar için "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle çocuklar arasında internet üzerinden "Evimizin Neşesi Kur'an Sesi" sloganıyla "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" başlattı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın...

Diyanet'ten çocuklar için "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle çocuklar arasında internet üzerinden "Evimizin Neşesi Kur'an Sesi" sloganıyla "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" başlattı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çocuklar arasında "Evimizin Neşesi Kur'an Sesi" sloganıyla düzenlediği, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" başvuruları bugün başladı. Çocuklar yarışmaya evlerinde çekecekleri videolarla katılacaklar.

Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışmayla, koronavirüs tedbirleri kapsamında aileleriyle birlikte evde olan çocuk ve gençlerin Ramazan ayını da fırsat bilerek bu dönemi daha verimli geçirmelerine yardımcı olmak, Kur'an-ı Kerim okumalarını geliştirmelerine katkı sunmak amaçlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından çocukları yarışmaya katılmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş şu paylaşımda bulundu: "Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerimizde olduğumuz bu zamanları daha anlamlı kılmak adına "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenliyoruz. Kıymetli evlatlarımızı bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum."

Son başvuru tarihi 31 Mayıs

"10-13 yaş arası kız çocuklar", "10-13 yaş arası erkek çocuklar" ve "14-18 yaş arası erkek çocuklar" olmak üzere üç kategoride düzenlenecek yarışmaya, ebeveynler çocukları adına www.tdvmedya.com web sitesi üzerinden online olarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışından müracaat etmek isteyen ve şartları tutan Türk vatandaşları katılabilecek.

Yarışmacının Kur'an-ı Kerim tilaveti cep telefonuyla yatay olarak 5 dakikayı geçmeyecek şekilde kayıt altına alınacak ve sisteme yüklenecek. Tüm yarışmacılara ait video kayıtları, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri'nden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek puan verilecek, dereceye girenler aynı web sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yarışma sonunda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin TL para ödülü, dereceye giremeyen 9 finaliste ise birer cumhuriyet altını verilecek.

Ayrıca yarı finale kalan 60 yarışmacıya kitap seti hediye edilecek.

Diyanet'ten çocuklar için 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'

Kaynak: İHA

Manşet

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