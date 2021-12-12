Diyanet'ten cami tabelalarına ilişkin açıklama

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, 18 Ekim 2021'de yeni bir yönerge çıkarıldığı belirtilerek, "Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır" açıklaması yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede yayımlanan camilerin girişinde yer alan tabelalarda T.C. ibaresinin kaldırıldığına dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. Cami tabelalarının nasıl olacağı hususunun, Başkanlığın Tanıtım Yönergesi ve ekleri ile belirlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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