Diyanet'ten bayram namazı açıklaması
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Diyanet'ten bayram namazı açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vatandaşın gözü kulağı Diyanet'ten gelecek bayram namazı açıklamasındaydı.

Vatandaşın gözü kulağı Diyanet'ten gelecek bayram namazı açıklamasındaydı.

Ve beklenen açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, bayram namazı Ankara'da 06.08, İstanbul'da 06.22, İzmir'de 06.34'te kılınacak.

-İHA-

Diyanet'ten bayram namazı açıklaması
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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