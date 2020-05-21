Diyanet'ten 'bayram namazı' açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyanet'ten 'bayram namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'bayram namazı' açıklamasıDİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca, Kovid-19 salgını sebebiyle camilerde bayram namazı kılınamayacağı belirtilerek, dileyen vatandaşların evlerinde bayram namazı niyetiyle, dileyenlerin de duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle...

Diyanet'ten 'bayram namazı' açıklaması
21.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:04

Diyanet'ten 'bayram namazı' açıklaması

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca, Kovid-19 salgını sebebiyle camilerde bayram namazı kılınamayacağı belirtilerek, dileyen vatandaşların evlerinde bayram namazı niyetiyle, dileyenlerin de duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle namaz kılabileceğini açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dini bayramın kabul edildiği ve her ikisi için de bayram namazlarının meşru kılındığı bildirildi. Fıkıh mezheplerinin, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefiler'e göre vacip, Şafiiler'e göre sünnettir. Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekat olarak duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır. Şafii mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir."'CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINAMAYACAK'Bayram namazının hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadet olduğunu vurgulanarak, "Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür. Nitekim bu yıl da maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır" denildi.'MİNARELERDEN TEKBİR GETİRİLECEK'Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan Bayramının ilk gününde her ilin kendi bayram namazı saatinde minarelerden bayram günlerinin şiarından olan tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanmasına ve herkesin bulunduğu yerde bu sevince katılmasına yönelik bir uygulama yapacağı belirterek, şunları kaydedildi:

"Halkımızın da tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi gerekli temizliğini ve diğer hazırlıklarını yapması, giyim kuşamına özen göstermesi ve güneşin yükseldiği o bayram namazı vaktini heyecanla, dualarla, zikirlerle beklemesi uygun olacaktır. Böylece bayram namazını cemaatle kılamamanın hüznünü, bayram namazı vaktine sağ salim ulaşmış olmanın sevinci ve şükrü ile Allah'ın huzuruna durarak giderebilecektir. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek o günün bayram günü olduğunu ailesiyle birlikte idrak edecektir. Yukarıda açıklandığı gibi dileyen kardeşlerimiz bayram namazı niyetiyle, dileyenler de duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle namaz kılabileceklerdir."

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
Bakan, 'Tedbir' kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Adil Karaismailoğlu
Magazin Harun Tan Hatice Çarpar Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ivan Obradovic Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Bursa Bakan Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Diyanet'ten 'bayram namazı' açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 12:04:17. #1.15#
title