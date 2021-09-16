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Diyanet'ten '4-6 yaş' için 'Kur'an kursu' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Diyanet'ten '4-6 yaş' için 'Kur'an kursu' açıklaması

DİYANET İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş grubuna Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmediğini, çalışmanın Kur'an kurslarını tercih eden çocukların okul öncesi eğitimi almış kabul edilmesi yönünde olduğunu açıkladı.

DİYANET İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş grubuna Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmediğini, çalışmanın Kur'an kurslarını tercih eden çocukların okul öncesi eğitimi almış kabul edilmesi yönünde olduğunu açıkladı.

Diyanet'ten yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu içerisinde yer alan, Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetler'in 3'üncü maddesindeki, '4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir' ifadesinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanmasının doğru olmadığı belirtildi. Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesinin planlandığı kaydedilerek, "Burada amaçlanan, Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir" denildi.


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