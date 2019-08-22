Diyanet'te görev değişimi

22.08.2019 14:16

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Remzi Bircan ile Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Fatih Mehmet Karaca, düzenlenen törenle görevlerine başladı.



Diyanet İşleri Başkanlığında Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Remzi Bircan ile Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Fatih Mehmet Karaca göreve başladı. Bircan ve Karaca'nın göreve başlaması münasebetiyle Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünde birer tören düzenlendi. Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığında düzenlenen törende Fatih Mehmet Karaca'ya hayırlı olsun dileklerinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, en önemli görevlerden birisidir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetlerinin daha nitelikli hale gelmesini sağlamak teftişin ve rehberliğin, denetimin nitelikli, sağlıklı olması ile doğru orantılıdır" dedi.



Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığının Diyanet'in kurulduğu günden günümüze hep var olduğunu ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:



"Bundan sonra da daha gelişerek devam edecektir. Nice hocalarımız bu alana geçmişte hizmet ettiler. Büyük bir tecrübe ve birikim oluştu. Bu tecrübe ve birikimi inşallah Fatih Bey'le bundan sonra Diyanet İşleri Başkanlığında devam ettireceğiz. Rabbim utandırmasın, hayırlı eylesin. İnşallah diğer müfettişlerimize rehberlik ederek onların rehberliğini bütün teşkilat çapında yurt içinde ve yurt dışında daha hareketli hale getirerek Başkanlığımızın hizmetler yapmasını sağlayacaktır. Cenab-ı Hakk utandırmasın, her türlü kazalardan, belalardan, fitnelerden, tefrikalardan muhafaza eylesin inşallah. Bizim için en önemli şey birlik beraberlik içerisinde hizmetlere gönül vermek, gönülden, samimiyetle bu işleri yapmak. Samimiyet olmayınca diğerleri olsa da hiçbir anlamı yok, en önemli şey samimiyettir. Müslüman samimi olmazsa gayri samimi oluyor anlamına gelir ki bu da bizi bir adım ileriye götürmez, hep geriye götürür."



Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende ise Remzi Bircan'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Cenab-ı Hakk utandırmasın, en güzel bir şekilde bu vazifeyi ifa etmeyi, icra etmeyi kendisine nasip eylesin" dedi. Hac ve umre hizmetlerinin 40 yıllık bir geçmişi olduğunu ve gittikçe daha nitelikli hale geldiğini ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:



"Remzi Bey'in hac ve umre hizmetlerinde 10 yıla yakın bir geçmişi var. Hac Daire Başkanlığı yaptı, daha önce Mekke'de, Medine'de ekip başkanlığı gibi pek çok görevlerde bulundu. İnşallah bu birikimini genel müdür olarak bundan sonraki süreçte teşkilatımıza ve milletimize hizmet etme noktasında yansıtmaya çalışacak. Cenab-ı Hakk kendisine yardım etsin. Allah'ın yardımı olmazsa bir adım atamayız. Daire başkanlarımızla ve Hac Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan bütün arkadaşlarımızla illerdeki, ilçelerdeki müftülerimizle, şube başkanlarımızla, şube müdürlerimizle birlikte muhabbet içerisinde bu işi yürüteceğine olan kanaatimiz tamdır."



Törenlere katılan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, göreve yeni başlayan yöneticilerin hayırlı ve başarılı bir şekilde görev yapmaları için dua etti. Törenlere Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, genel müdürler ve daire başkanları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA