Diyanet, süreli yayınlarına iki yeni dergi daha ekledi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın süreli yayınlarına Kalem Dergisi ve Nüceym Çocuk Dergisi isminde iki yeni yayın daha eklediklerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığının süreli yayınlarına Kalem ve Nüceym Çocuk Dergisi isminde iki yeni yayın daha ekledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Başkanlık olarak yarım asırlık dergicilik tecrübelerine iki yeni dergi daha eklediklerini belirterek, "Ülkemize misafir olan kardeşlerimizin dini hayatına katkı sunmak amacıyla Arapça olarak hazırladığımız Kalem Dergisi ve Nüceym Çocuk Dergisi hayırlı uğurlu olsun. " ifadelerini kullandı.

Nüceym Çocuk Dergisi

Üç ayda bir yayınlanacak olan Nüceym Çocuk Dergisi'nde Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimizin hayatından örneklere yer veriliyor. Rengarenk hazırlanan Nüceym Çocuk Dergisiyle hikayeler ve birbirinden farklı bulmacalarla çocukların, güzel vakit geçirirken öğrenmeleri de amaçlıyor.

?42 yıldır kesintisiz yayınlanan Diyanet Çocuk Dergisi, okul öncesi dönem için yayınlanan Cim Dergisi ve şimdi de Arapça çıkarılan Nüceym ile Diyanet İşleri Başkanlığının çocuklar için süreli çıkardığı yayın sayısı üçe ulaşmış oldu.

Kalem Dergisi

Ekim ayıyla birlikte yayın hayatına başlayan Kalem Dergisi de üç ayda bir yayımlanacak. Dergide iman, ibadet ve ahlakla ilgili yazıların yanı sıra aile ve örnek hayatlara dair içerikler de yer alıyor. Ülkemizde misafir olarak bulunan mültecilere dinin sahih bilgisini ulaştırmayı amaçlayan Kalem dergisi, aynı zamanda onların içinde bulundukları şartlarda kendilerini geliştirmelerine de olanak sağlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarım asırlık dergicilik tecrübemize iki yeni dergi daha ekliyoruz.

Ülkemize misafir olan kardeşlerimizin dini hayatına katkı sunmak amacıyla Arapça olarak hazırladığımız Kalem Dergisi ve Nüceym çocuk dergisi hayırlı uğurlu olsun. pic. twitter. com/QakgJHkrrn

— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 6, 2021

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