Diyanet-Sen yönetimi, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyanet-Sen yönetimi, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Diyanet-Sen yönetimi, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) yönetimiyle bir araya geldi.

Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu
Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) yönetimiyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uysal, Diyanet-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri Adil Sever, Mustafa Akçay ve Hanifi Erdoğan ile bir süre sohbet etti.

Geçen yıl Muratpaşa Cami müştemilatı inşaatını tamamlayarak hizmete açtıklarını belirten Uysal, Yenigün, Cumhuriyet, Sedir, Çağlayan, Kızıltoprak, Konuksever, Yeşilbahçe ve Fener mahallelerinde kapalı pazar yerleri ve statlarda 4 bin 300 kişinin ibadetlerini gerçekleştirmesini imkan tanıyan düzenleme yaptıklarını vurguladı.

Uysal, vatandaşa 50 bin tek kullanımlık seccade dağıttıklarını ifade etti.

Sendika üyeleri, Uysal'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Bahar Candan Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyanet-Sen yönetimi, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 12:56:25. #1.16#
title