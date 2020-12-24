Diyanet-Sen Şubesinden Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki
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Diyanet-Sen Şubesinden Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki

24.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:46
Diyanet-Sen Şubesinden Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki

Diyanet-Sen Siirt Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki gösterdi.

Diyanet-Sen Siirt Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki gösterdi.

Diyanet-Sen Siirt Şubesi Başkanı Hamit Evin, yaptığı açıklamada, ortaya çıkan görüntülerin Anadolu'nun yetiştirdiği önemli isimlerden Mevlana Celaleddin-i Rumi ve onun bıraktığı manevi değerlerle bağdaşmadığını söyledi.

Evin, şunları kaydetti:

"İBB'nin sözde Mevlana'yı anma etkinliğinde yaşanan görüntüler gösteriyor ki maksat Şebiarus Töreni düzenlemek değil. Maksat uzun yıllar bu millete dayattıkları Türkçe ezan, Türkçe Kuran uygulamasını tekrar uygulamak. Bu millet inancını gereği gibi yaşayabilmek için çok bedeller ödedi, çok badireler atlattı. Köhnemiş zihniyetin yeniden hortlamasına o karanlık günlere dönülmesine bu millet müsaade etmeyecektir. Mevlana denilince akla ilk gelen hoşgörüdür. Ne yazık ki Mevlana'nın vuslat gecesinde sözde tören düzenleyenlerin yüce kitabımızı nüzulüne aykırı bir şekilde özünden kopararak kadın erkek semazenlerin gösterisi eşliğinde Türkçe olarak okutması, ezanın Türkçe okutulması Hz. Mevlana'ya yüce kitabımıza ve bu millete yapılan büyük bir saygısızlıktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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