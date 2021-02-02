Diyanet-Sen Siirt Şubesinden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

Diyanet-Sen Siirt Şubesi Başkanı Hamit Evin, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.

Evin, yaptığı açıklamada, Müslümanların ortak kutsal değeri, mukaddesata yapılan hadsiz saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Yaşananların dini inançlar üzerinden yapılan açık provokatif bir eylem olduğunu dile getiren Evin, şöyle devam etti:

"Bu bir düşünce özgürlüğü değil açıkça provokasyondur. Hem de çok çirkin bir provokasyon. Bu provokasyonlar ile milletin sinir uçlarına dokunarak 'kaos' peşinde koşanlar, ülkeye en büyük ihaneti yapmaktadırlar. Bu ihanetler karşısında susmayan diyanet camiası bundan sonra da sessiz kalmayacaktır Dünya ve ülke olarak Kovid-19 nedeniyle zor günler yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimize destek olmaya daha çok ihtiyacımız olduğumuz şu günlerde bu ayrıştırıcı, ülkesini, halkını seven insanların takınacağı bir tavır değildir. Sorumluların adalet önünde hesap vermesini ve tüm Müslümanlardan özür dilemesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz