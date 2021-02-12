Diyanet-Sen Kütahya Şubesi'nden "üç aylar" açıklaması
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Diyanet-Sen Kütahya Şubesi'nden "üç aylar" açıklaması

12.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:49
Diyanet-Sen Kütahya Şubesi'nden

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya Şube Başkan vekili Ülfet Balon, üç ayların, yarın başlayacağını bildirdi.

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya Şube Başkan vekili Ülfet Balon, üç ayların, yarın başlayacağını bildirdi.

Sendika binasında gazetecilere açıklamada bulunan Balon, Allah'ın rahmetini Müslümanlara bol bol ihsan ettiği belli vakitlerin bulunduğunu ve üç ayların da bu zamanlardan olduğunu söyledi.

Üç ayların Allah'ın merhametine sığınmak için büyük fırsat olduğunu dile getiren Balon şunları kaydetti:

"Unutmamak gerekir ki yapılacak dualar, tövbeler, istiğfarlar, iyilikler, hayır ve hasenatlar, üzüntü ve sevinçlerin paylaşılması, Rabbimizin katında mükafatını bulacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, 'Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan, cennete koşun' buyurulmaktadır. Zamanımızı bu bilinçle değerlendirirsek, hem Mevlamızın af ve mağfiretine kavuşur hem de ruhlarımızı huzura erdiririz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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