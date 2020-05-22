Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar : "Camilerimize yapılan saldırıyı kınıyoruz"
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar : "Camilerimize yapılan saldırıyı kınıyoruz"

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar İzmir'de cami hoparlörüne yapılan siper saldırıları kınayarak, "Kardeşliğimize tahammül edemeyenlerin yaptığı bu provokatif saldırı bizleri birbirimize daha da kenetleyecektir" dedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar :
22.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:43

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar İzmir'de cami hoparlörüne yapılan siper saldırıları kınayarak, "Kardeşliğimize tahammül edemeyenlerin yaptığı bu provokatif saldırı bizleri birbirimize daha da kenetleyecektir" dedi.

İzmir'in bazı bölgelerinde, cami hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce cami merkezi sistemi frekansına gerçekleştirilen siber saldırı ile ilgili bir açıklama yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar özellikle İzmir ilinin tercih edilmesinin manidar olduğuna dikkati çekerek " Bu toplumumuzu karşı karşıya getirmek için özenle kurulan bir tuzaktır. Ülkemizin Corona Virüs mücadelesine kilitlendiği, vefa destek gruplarında Din görevlilerimizin mücadele verdiği şu günlerde, inançlarımızla sorunlu olan şer odaklarının niyetlerini çok iyi anlıyoruz. Kardeşliğimize kastetmeye çalışanlar, ezanlarımızdan rahatsızlık duymaktadır. Camilerimizde dile getirilen dualar birçok kesimi rahatsız etmektedir. Duanın insanımızı motive ettiği bu günlerde, minarelerimizden yükselen sesler provokatörleri çıldırtmış, tahammülsüzlüklerini çirkin eyleme dönüştürerek sergilemişlerdir" ifadelerine yer verdi.

Bayraktutar daha önce de inancımıza değerlerimize yönelik provokatif eylemler yapıldığını belirterek "Birlik ve beraberliğimize kasteden bu tür saldırılar karşısında ülkemizin aklıselim her bir vatandaşı, inancın kucaklayan tavrına güvenerek, duanın verdiği inançla bu tarz tuzaklara düşmemiştir. Ülkemizi her fırsatta akamete uğratmaya çalışanlar, her seferinde toplumun birlik direnci ile karşılaşmış, varlığımızın asıl sebebi olan imanın birlikteliği karşısında tahammülsüz davranmışlardır.Bu ve buna benzer saldırıların geçmişle bugün arasındaki bağı benzerdir. Ülkemizi ayakta tutan dinamiklere yapılan saldırı, birkaç densizin ortaya attığı bir fikir değil, şer odağından beslenenlerin kurguladığı tuzağın ta kendisidir. Bizler Diyanet-Sen olarak toplumu ayrıştırmak yerine birleştirmenin, dışlamak yerine kucaklamanın gayretlerini veren Türkiye'nin en büyük Din görevlileri sendikasıyız. Kodlarımızla oynamaya çalışan beyinsizlerin kurduğu basit tuzaklara düşecek değiliz. Verdiğimiz mücadelenin doğruluğuna inanıyor, bu tarz saldırılar karşısında safları daha da sıklaştıracağımızı bilmelerini istiyoruz" açıklamalarına yer verdi.

Din görevlilerine de seslenen Bayrakturar şöyle devam etti:

Değerli Meslektaşlarım, bugün yapılan saldırı bize kini değil, verdiğimiz mücadelenin ne kadar doğru olduğunu öğretmiştir. Bugün yapılan saldırı, kurulan tuzakların bizler sayesinde bir bir yıkılacağını göstermiştir. Bugün yapılan saldırı, camilerimizin, ezanlarımızın, ne denli etkili olduğunu göstermiş, beyni oksitlenmiş olanların Cav Bella saçmalığına sığınacak kadar çaresiz olduklarını göstermiştir.

Unutmamalıyız ki bugün yapılan saldırı, camilerimize ayakkabı ile giren, camilerimizin içerisine bira şişeleri atan geçmişteki eylemcilerin devamıdır. Camilerimiz sadece bizlerin değil, bütün Müslümanlar için imanın sembolü, inancın kadim yapılarıdır. Bunu çok iyi bilenler en etkili yerden saldırmış, arı yuvasına çomak sokma ümidiyle kozlarını oynamışlardır. Kurulan tuzaklara geçmişte düşmediğimiz gibi bu gün de düşmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.

İzmir ilimizin değerli bütün din görevlileri başta olmak üzere, ülkemizi çevreleyen her bir beldede görev yapan din görevlisi kardeşlerimize kurulan tuzakların basitliği karşısında olgun bir tavırla karşılık vermelerini, kardeşlik bilincinden asla vazgeçmemelerini, birliğimize dirliğimize tuzak kuranlar karşısında her zaman uyanık olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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