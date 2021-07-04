Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız'dan Başbağlar katliamına ilişkin açıklama

Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, 5 Temmuz 1993'te Başbağlar'da 33 insanın öldürülüp, köyün ateşe verildiği katliamın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen, o gün açılan yaraların hala kapanmadığını belirtti.

Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, 5 Temmuz 1993'te Başbağlar'da 33 insanın öldürülüp, köyün ateşe verildiği katliamın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen, o gün açılan yaraların hala kapanmadığını belirtti.

Yıldız, katliamın 28. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Diyanet-Sen ailesi olarak Başbağlar katliamında sevdiklerini, yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştıklarını, olayın faillerini de lanetlediklerini ifade etti.

Başbağlar'da 33 insanın öldürülüp, köyün ateşe verildiği katliamın üzerinden geçen zamana rağmen, o gün açılan yaraların hala kapanmadığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Faili meçhullerle, yargısız infazlarla, şüpheli ölümlerle ve eskimiş provokasyonlarla anılan o yılın karanlığı hala aydınlatılmış değil. Başbağlar katliamıyla ilgili yargı süreci, o dönemde açılan birçok davada olduğu gibi çeşitli sebeplerden dolayı noksan kalmıştır. Olayın failleri olarak yakalandığı iddia edilen kişilerin önce serbest bırakılması, sonra yeniden yakalanmaması düşündürücüdür. Daha sonrasında ise bazı itirafçıların bu konuyla ilgili ortaya attıkları iddiaların üzerine gidilememesi gibi hususlar, Madımak'tan sonra Başbağlar'da yükselen dumanların aynı karanlığı beslediği şüphesini kuvvetlendirmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir