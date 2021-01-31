Diyanet-Sen Edirne Şubesi'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyanet-Sen Edirne Şubesi'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

31.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:10
Diyanet-Sen Edirne Şubesi'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Ayar, yaptığı yazılı açıklamada, Kabe'nin Müslümanların ortak kutsal değeri olduğunu belirtti.

Dini değerlerle fütursuzca dalga geçilmesine toplumun izin vermeyeceğini ifade eden Ayar, şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların kutsal mekanı, kıblemiz Kabe'ye yapılan hadsiz, fütursuz saldırıyı şiddetle kınıyorum. Müslümanların kutsal değerlerine yapılan bu saldırı dini inançlar üzerinden yapılan açık bir eylemdir. Sorumlular derhal bulunarak yargı önünde hesap vermelidir. Kimsenin toplumsal barışı bozmaya, inanç özgürlüğünü hedef almaya ve kutsallarımıza saldırmaya hakkı yoktur. Bu bir düşünce özgürlüğü değil açıkça provokasyondur. Diyanet-Sen olarak bizler de konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Sorumluların bir an önce adalet önünde hesap vermesini ve tüm Müslümanlardan özür dilemesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hande Erçel Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Erol Bulut Okan Buruk Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Futbol Yangın Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyanet-Sen Edirne Şubesi'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 12:15:59. #1.15#
title