Diyanet-Sen Edirne Şubesi'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Ayar, yaptığı yazılı açıklamada, Kabe'nin Müslümanların ortak kutsal değeri olduğunu belirtti.

Dini değerlerle fütursuzca dalga geçilmesine toplumun izin vermeyeceğini ifade eden Ayar, şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların kutsal mekanı, kıblemiz Kabe'ye yapılan hadsiz, fütursuz saldırıyı şiddetle kınıyorum. Müslümanların kutsal değerlerine yapılan bu saldırı dini inançlar üzerinden yapılan açık bir eylemdir. Sorumlular derhal bulunarak yargı önünde hesap vermelidir. Kimsenin toplumsal barışı bozmaya, inanç özgürlüğünü hedef almaya ve kutsallarımıza saldırmaya hakkı yoktur. Bu bir düşünce özgürlüğü değil açıkça provokasyondur. Diyanet-Sen olarak bizler de konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Sorumluların bir an önce adalet önünde hesap vermesini ve tüm Müslümanlardan özür dilemesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı