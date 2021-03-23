Diyanet-Sen Diyarbakır Şubesinden sözleşmeli personele kadro verilmesi talebi

Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Evsen, sözleşmeli personele kadro verilmesi talebinde bulundu.

Evsen, yaptığı açıklamada, aynı kurumda farklı yasal düzenlemelere, idari düzenleyici işlemlere tabi farklı sözleşmeli personel uygulamaları oluştuğunu belirterek, sözleşmelide 30 farklı uygulama esası üzerinde çalıştırma olduğunu aktardı.

Türkiye'nin ekonomik potansiyeli ve idari kapasitesinin sözleşmeli personeli kadroya geçirecek, kadrolu istihdamı esas kabul edip sözleşmeli istihdama son verecek düzeyde ve güçte olduğunu dile getiren Evsen, şunları kaydetti:

"800 bin taşeron işçiyi devletin gücü ve güveniyle buluşturan düzenleme bunun ispatıdır. Kamu personeli 'sözleşmeli' sıfatından, kamuyu sözleşmelilerin siteminden kurtarmak zorundayız. Kamu personel sisteminde Memur-Sen'in teklifi ve ısrarıyla iki kez kadroya geçiş düzenlemesi yapılmıştı ve bu olumlu bir adımdı. Doğru olanın yinelenmesi personeli mutlu, çalışma hayatını da huzurlu kılacaktır. Türkiye bunu başaracak güç ve yetkinliktedir. Yıllardır görev yerini değiştiremeyen süresiz sözleşmeliler, daha sonra atanan 4+1 sözleşmeliler ve son 3+1 şeklinde atananalar parçalanmış ailelerinin birleşmesini, yükselme sınavlarına girebilmeyi, merkezlerde görev yapabilmeyi bekliyorlar. Ayni işi yapanlar aynı ücreti, aynı hakları istiyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin